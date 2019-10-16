Происшествия

ТАССТАССВ Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, среди пострадавших семеро детей.
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Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

Советская Чувашия12:12

СК проведет проверку после ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

РИА Новости12:34

В Чебоксарах 25 пассажиров троллейбуса пострадали в аварии

Правда ПФО09:30

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

ТАСС10:07

В Чебоксарах водителю троллейбуса стало плохо, и он въехал в столб

Интерфакс08:54

На Тракторостроителей троллейбус врезался в столб

Мой город Чебоксары08:43

Следователи разберутся в ДТП с 26 пострадавшими пассажирами троллейбуса

PRO Город Чебоксары12:32
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении 2,6 млн рублей

Известия 05:30
Происшествия

С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
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Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
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США хотят вывезти ядерное оружие из Турции

Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
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Авто

В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail

Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
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Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
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Почему биатлонистка Подчуфарова сменила сборную России на Словению

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Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Транспорт

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

Lenta.ru 12:20
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Политика

Симоньян позвала в Россию критиковавшего RT экс-замгоссекретаря США

Газета.Ru 11:32
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Армия и оружие

Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу

После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.
Lenta.ru 12:14
Происшествия

Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах

РБК вчера в 02:31
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В Госдуме рассмотрят законопроект о развитии виноделия

Новая редакция законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы в среду, 16 октября.
Пятый канал 06:18
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Баскетбол

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.
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Общество

Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде

Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb вчера в 10:08
Политика

В США демократы на дебатах высказались за импичмент Трампа

В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
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Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Транспорт

Создание обхода Тольятти включили в маршрут Европа – Западный Китай

Трасса в обход Тольятти с мостом через реку Волгу станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
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Шоу-бизнес

Актриса сериала «Кухня» назвала памятник Марьянову пошлым

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Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма

РИА Новости 05:24
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Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
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Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
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