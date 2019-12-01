Происшествия

Вести.RuВести.RuВозросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса". В краевом управлении МВД России пока подтверждают гибель 19 человек, передает ТАСС.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

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