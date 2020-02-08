Прежде было известно о 17 жертвах стрельбы. По словам Чанвиракуна, еще трое раненых скончались в больницах. На данный момент число погибших составляет 20 человек, передают сообщение министра местные СМИ.

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек

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