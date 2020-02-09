Происшествия
Политическая ЭкспертизаЧисло погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Прежде было известно о 17 жертвах стрельбы. По словам Чанвиракуна, еще трое раненых скончались в больницах. На данный момент число погибших составляет 20 человек, передают сообщение министра местные СМИ.
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Здоровье
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек
Напомним, что распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года.
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Происшествия
В Таиланде солдат расстрелял десятки человек
В настоящее время сообщается о 20 погибших и около 20 раненых. Еще порядка 16 человек он удерживает в торговом центре.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Общество
Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах
Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Происшествия
Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек
По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Хоккей
Кудашов эмоционально отреагировал на поражение от шведов
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения от шведов в матче Шведских хоккейных игр заявил, что его подопечные допустили глупые оплошности.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Здоровье
Единороссы снабдили наклейками аптечных спекулянтов
Всего за сутки молодогвардейцы-единороссы проверили более 1000 аптек в 71 регионе.
Футбол
Пети: Месси — не такая же машина, как Роналду. Он не подходит для английского футбола
Думаю, он понимает, что конец карьеры не за горами. Честно говоря, не думаю, что Месси подходит для интенсивного английского футбола.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Технологии
Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года
Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Футбол
«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро
Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.
Футбол
Сотни бразильских фанатов встретили в аэропорту бывшего игрока ЦСКА
В аэропорту экс-армейца встречали сотни бразильских фанатов.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.