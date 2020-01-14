Политика

Вести.RuВести.RuВозросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
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Полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году

Московский Комсомолец12:38

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

RT на русском12:03

МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев

РИА Новости10:24

Почти вдвое больше украинцев получили паспорт РФ в 2019 году

Известия10:51

За год число получивших гражданство России украинцев выросло в два раза

Взгляд.ру10:23

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году

Российская газета10:08

В 2019 году число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось почти вдвое

ТАСС09:39
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Энергетика

Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 09:16
Кино

Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Piter.tv 01:30
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Политика

Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing

Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
НТВ 13:36
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
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Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Чемпионат 05:00
Общество

Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми.
Телеканал 360° вчера в 07:46
Кино

Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода

Popcornnews.ru вчера в 07:10
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 13:46
Кино

Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
VSE42.RU 05:15
Футбол

Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Комсомольская правда вчера в 18:05
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox рассекретили до премьеры

Накануне на сайте министерства промышленности Китая рассекретили первые официальные фотографии новинки.
Новые автомобили 03:54
Армия и оружие

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

РИА Новости 15:49
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Общество

Москвичам рассказали, как получить доступ к электронной медкарте

"Периодически бываю в разных городах, и мне было бы удобно, почувствовав недомогание, обратиться в поликлинику за помощью, и получив доступ к своей электронной медицинской карте, увидеть результаты анализов и предоставить эту информацию лечащему врачу", - объясняет Вячеслав Анищенко.
ТВ Центр 07:06
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Авто

Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото

Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Новые автомобили 12 января в 22:14
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 12 января в 11:46
Шоу-бизнес

Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
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Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

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Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
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Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко.
Чемпионат 10:26
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш

Культуромания 12:27
Общество

Boeing отказал «идиотам» из Lion Air в обучении за год до катастрофы

В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ.
Русская Планета 14:47
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Здоровье

Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году

В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Известия 08:32
Шоу-бизнес

Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Дни24 вчера в 07:17
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