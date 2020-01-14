Политика
Вести.RuВозросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
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Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Общество
Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки
Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми.
Кино
Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox рассекретили до премьеры
Накануне на сайте министерства промышленности Китая рассекретили первые официальные фотографии новинки.
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Общество
Москвичам рассказали, как получить доступ к электронной медкарте
"Периодически бываю в разных городах, и мне было бы удобно, почувствовав недомогание, обратиться в поликлинику за помощью, и получив доступ к своей электронной медицинской карте, увидеть результаты анализов и предоставить эту информацию лечащему врачу", - объясняет Вячеслав Анищенко.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Авто
Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото
Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Единоборства
Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
Общество
Boeing отказал «идиотам» из Lion Air в обучении за год до катастрофы
В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.