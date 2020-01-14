Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).

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Общество Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми.

Общество В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Общество Москвичам рассказали, как получить доступ к электронной медкарте "Периодически бываю в разных городах, и мне было бы удобно, почувствовав недомогание, обратиться в поликлинику за помощью, и получив доступ к своей электронной медицинской карте, увидеть результаты анализов и предоставить эту информацию лечащему врачу", - объясняет Вячеслав Анищенко.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Единоборства Усик показал, как Ломаченко прославляет Украину Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заступился за своего бывшего товарища по сборной Украине, а также близкого друга Василия Ломаченко.