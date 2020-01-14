Политика
RT на русскомОколо 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом рассказала руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом во вторник сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.ТАСС09:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Футбол
Президент «Барселоны» Бартомеу объяснил, почему уволил Вальверде
На презентации, которая состоялась на Камп Ноу президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу объяснил, что заставило его уволить Эрнесто Вальверде, под руководством которого команда в двух прошлых сезонах выиграла чемпионат Испании.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Здоровье
Названы привычки, вредные для интимной жизни
Экономика
Boeing резко снизил поставки коммерческих самолетов в 2019 году
Boeing снизил поставки коммерческих самолетов в 2019 году более чем вдвое по сравнению с 2018 годом — с 806 до 380 воздушных судов, следует из сообщения американской компании.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Здоровье
Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане
В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Кино
Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Культура
Официально: в 5 сезоне «Люцифера» будет «кровавый» музыкальный эпизод
Шоу-бизнес
Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой
Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.