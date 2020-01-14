Политика
Вести.RuВозросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
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с чего всё началось
Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом во вторник сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.ТАСС09:39
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