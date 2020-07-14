Экономика
ИнтерфаксСтроительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАССвчера в 09:11
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Шоу-бизнес
Дизайнер Гуляев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном наряде
Кутюрье продемонстрировал молодежный наряд 71-летней певицы.
ФАН 06:17
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com 07:26
Кино
Звезда «Грязных танцев» готовит возможный сиквел
ИА InterMedia 05:03
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Чтобы добиться желаемого эффекта, мужчина долго и много бегал. Во время ограничительных мер он занимался дома на беговой дорожке.
Evo-rus.com 08:30
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для сменивших пол
В рамках работы над совершенствованием Семейного кодекса чиновники предлагают на законодательном уровне ввести ряд ограничений для трансгендеров – людей, которые сменили пол.
Территория новостей 02:06
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Здоровье
Власти ЕС разрабатывают план на случай второй волны коронавируса
По официальным данным, в ЕС коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, умерли — почти 200 тысяч.
Говорит Москва 07:53
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Политика
В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
Городовой 05:26
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет
«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
В результате были названы три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке РФ до конца лета.
Газета DAILY 13 июля в 15:25
Шоу-бизнес
Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную
Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03