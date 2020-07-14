Общество

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Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

"Минтрансу и правительству Республики Саха (Якутия) ранее было дано поручение проработать финансовую модель ускорения сроков строительства моста в пределах 2024 года в рамках сроков реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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