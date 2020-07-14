Общество
EastRussiaВозвести Ленский мост в Якутии намерены на год раньше
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАССвчера в 09:11
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Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Армия и оружие
Генерал США предложил объявить России полномасштабную войну
«В США очевидно считают, что каждый отставной генерал может запросто угрожать России войной, не осознавая, что если Россия захочет помочь «Талибам», то потери США возрастут в десятки и даже сотни раз», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 20:01
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Компания Huawei выпустила очередное обновление для Honor 20 и 20 Pro.
NewInform вчера в 03:45
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Авто
Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге
Кроссовер Kia Sportage нового поколения выйдет на рынок в 2022 году. Новинка будет продаваться в США, Европе, России и Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 13:02
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Общество
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 232 человека
Лидером по числу выявленных заражений по-прежнему является Барнаул, в котором за сутки коронавирусом заразились 134 человека.
Evo-rus.com 12 июля в 04:33
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.
РБК 00:00
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Здоровье
Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима
«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 46 человек
Кемерово, 14 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:42
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Известия вчера в 20:35
Экономика
В России предложили уничтожать нелегальные сигареты
В России могут начать уничтожать конфискованный табак и средства его производства.
Известия вчера в 13:00
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM вчера в 07:59
Космос
Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса
Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10