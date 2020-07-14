Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.

с чего всё началось

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.

Возвести Ленский мост в Якутии намерены на год раньше

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 338

Армия и оружие Генерал США предложил объявить России полномасштабную войну «В США очевидно считают, что каждый отставной генерал может запросто угрожать России войной, не осознавая, что если Россия захочет помочь «Талибам», то потери США возрастут в десятки и даже сотни раз», - отмечает специалист. 6

Наука Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. 3

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 74

Авто Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге Кроссовер Kia Sportage нового поколения выйдет на рынок в 2022 году. Новинка будет продаваться в США, Европе, России и Южной Корее. 3

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 128

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 165

Экономика Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 49

Происшествия В Самаре ликвидировали открытое горение на складе Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону. 6

Политика Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 170

Политика Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу. 205

Здоровье Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима «Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев. 47

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС. 33