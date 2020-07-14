Общество
EastRussiaВозвести Ленский мост в Якутии намерены на год раньше
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАССвчера в 09:11
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Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
В России сообщили о возможном дефиците лекарств
Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльев
Впервые ученым удалось прикрепить записывающее оборудование на 8 обитающих в Патагонии кондоров, чтобы записать каждый взмах их крыльев на протяжении более чем 250 часов полета.
Машины и Механизмы вчера в 08:11
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Футбол
«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча
Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова вчера в 16:42
Наука
Противораковая вакцина успешно прошла первый этап тестирования
Вакцина против онкологических заболеваний разных типов под названием CLEC9A-WT1 прошла первый этап испытаний.
iReactor вчера в 07:11
Энергетика
Рынок нефти продолжает снижение в предверии встречи ОПЕК+
Москва, 14 июля 2020, 12:53 — REGNUM Нефтяные котировки 14 июля немного снижаются, отойдя от максимумов лета с $43,5 к рубежу $42−42,5.за баррель марки Brent, сообщил ИА REGNUM Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.
REGNUM вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Общество
Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется.
Регион 64 02:45
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
CT news 02:49
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
7 новостей 02:53
Гаджеты
Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone
Компания готова выплатить деньги всем, кто столкнулся с проблемой замедления процессоров.
Evo-rus.com 02:19
Общество
О новом виде мошенничества с кредитками предупредили россиян
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Голованов предупредил россиян о том, что злоумышленники могут предлагать подозрительно выгодные условия для оформления сделки.
Live24 02:49
Фигурное катание
Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы
Metaratings вчера в 07:02
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Происшествия
В Петрозаводске самолет вынужденно сел из-за курившего пассажира
RuNews24.ru вчера в 00:20
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news вчера в 08:11
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Футбол
Глушаков не намерен мстить болельщикам «Спартака»
ProstoProSport 03:00