Общество

EastRussiaEastRussiaВозвести Ленский мост в Якутии намерены на год раньше

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАССвчера в 09:11

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Решение о досрочной сдаче моста через Лену еще не принято

Коммерсантъвчера в 14:25

Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новостивчера в 11:31

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАССвчера в 09:11

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известиявчера в 09:00

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

SakhaLife.ruвчера в 08:37

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газетавчера в 08:36

Мост через Лену предложили достроить на год быстрее

РБКвчера в 10:24
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Происшествия

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльев

Впервые ученым удалось прикрепить записывающее оборудование на 8 обитающих в Патагонии кондоров, чтобы записать каждый взмах их крыльев на протяжении более чем 250 часов полета.
Машины и Механизмы вчера в 08:11
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Футбол

«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча

Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Политика

Тимошенко заявила о передаче Украины международным спекулянтам

Известия 01:13
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова вчера в 16:42
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Наука

Противораковая вакцина успешно прошла первый этап тестирования

Вакцина против онкологических заболеваний разных типов под названием CLEC9A-WT1 прошла первый этап испытаний.
iReactor вчера в 07:11
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Энергетика

Рынок нефти продолжает снижение в предверии встречи ОПЕК+

Москва, 14 июля 2020, 12:53 — REGNUM Нефтяные котировки 14 июля немного снижаются, отойдя от максимумов лета с $43,5 к рубежу $42−42,5.за баррель марки Brent, сообщил ИА REGNUM Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Общество

Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется.
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Авто

На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»

Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
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В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах

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Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone

Компания готова выплатить деньги всем, кто столкнулся с проблемой замедления процессоров.
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Общество

О новом виде мошенничества с кредитками предупредили россиян

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Голованов предупредил россиян о том, что злоумышленники могут предлагать подозрительно выгодные условия для оформления сделки.
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Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

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Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
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Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

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Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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Общество

В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском вчера в 11:27
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Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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