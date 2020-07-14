Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.

с чего всё началось

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии могут завершить на год раньше — в 2024 году. Поручение проработать финансовую модель ускорения возведения объекта дал Минтрансу России и правительству республики вице-премьер Марат Хуснуллин.

Возвести Ленский мост в Якутии намерены на год раньше

Происшествия Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ. 31

Общество В России сообщили о возможном дефиците лекарств Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами. 2

Наука Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльев Впервые ученым удалось прикрепить записывающее оборудование на 8 обитающих в Патагонии кондоров, чтобы записать каждый взмах их крыльев на протяжении более чем 250 часов полета.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 137

Футбол «Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.

Кино Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера» Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений. 24

Энергетика Рынок нефти продолжает снижение в предверии встречи ОПЕК+ Москва, 14 июля 2020, 12:53 — REGNUM Нефтяные котировки 14 июля немного снижаются, отойдя от максимумов лета с $43,5 к рубежу $42−42,5.за баррель марки Brent, сообщил ИА REGNUM Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.

Общество Саратовская область сохранила кадровый состав туристической отрасли Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на заседании профильного комитета регпарламента 15 июля рассказала, что формат привлечения внимания к местным проектам и маршрутам в настоящее время меняется. 3

Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada. 77

Общество О новом виде мошенничества с кредитками предупредили россиян Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Голованов предупредил россиян о том, что злоумышленники могут предлагать подозрительно выгодные условия для оформления сделки. 1

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки. 24

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 166

Общество В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. 195