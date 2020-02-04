Общество

ИзвестияИзвестияЭвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Все здоровы

Российская газета12:01

Эвакуированные из-за коронавируса россияне пройдут карантин в Тюменской области

RT на русском09:57

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31

Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Иностранцы после двух недель карантина в РФ при их желании будут отправлены в свои страны

Интерфакс08:50
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Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
Политика

Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 16:02
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Здоровье

Трудовых мигрантов начали прививать от кори в Томске

С января началась иммунизация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих в Томской области, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Вести-Томск вчера в 03:29
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
РБК 14:30
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости 15:39
Экономика

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ потратить выплаты российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» — инвестировать средства в реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
Lenta.ru 17:03
Армия и оружие

Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подводных лодках

Российская газета 15:36
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
News.ru 11:22
Футбол

Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Нева Спорт 15:35
Здоровье

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Политика

Путин рассмешил участников встречи в Череповце

ТВ Центр 08:11
Общество

РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 01:35
Политика

В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Ранее Макрон заявил, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».
RT на русском 12:35
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Футбол

«Гранада» не пустила «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании

Футболисты «Валенсии» потерпели поражение от «Гранады» в четвертьфинале Кубка Испании.
Sport24.ru 17:05
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Коммерсантъ 12:00
Космос

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
РИА Новости 15:57
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
РЕН ТВ 01 февраля в 02:45
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт 10:48
Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Культура

Элайджа Вуд и Little Big станцевали Skibidi

Музыкальный коллектив Little Big, которому в числе прочих предсказывают выступление на ближайшем «Евровидении», исполнил свой коронный танец с приглашенной знаменитостью.
Телепрограмма 11:44
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