Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuВозвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации

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Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.
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с чего всё началось
— Минкомсвязи России, МИД России обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте
 кабмина.
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