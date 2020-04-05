с чего всё началось

Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.

Возвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Единоборства Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Общество Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.

Происшествия Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.

Происшествия Жителю Югры грозит штраф до ста тысяч рублей за фейк о коронавирусе Жителю Ханты-Мансийского автономного округа грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей за распространение в мессенджере ложной информации о коронавирусе в поселке, которая вызвала панику среди местного населения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Политика Военкоматы перевели на удаленный режим работы "В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.

Общество У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры.

Космос Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.

Общество Названы 6 регионов России без коронавируса В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Происшествия В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.