Коронавирус
Pravda.RuВозвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации
Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.
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с чего всё началось
По итогам состоявшегося 3 апреля совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений.Российская газета07:52
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Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Происшествия
Жителю Югры грозит штраф до ста тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей за распространение в мессенджере ложной информации о коронавирусе в поселке, которая вызвала панику среди местного населения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Здоровье
Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу
Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Хоккей
Защитник «Спартака» Херсли рассказал о жизни в России
До перехода в «Спартак» Херсли выступал в России за следующие клубы: «Локомотив» (Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург).
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Политика
Военкоматы перевели на удаленный режим работы
"В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.
Здоровье
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Свердловчан предупредили о сильных снегопадах и гололёде
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры.
Космос
Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле
Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Общество
Стало известно содержание послания Елизаветы II к нации
Королева Великобритании Елизавета II в рамках своего обращения к нации уделит внимание самодисциплине в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.