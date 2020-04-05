Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuВозвращающихся на родину россиян внесут в единую систему идентификации

Министерство иностранных дел РФ совместно с Минкомсвязи создадут единую информационную систему для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Информация появилась на официальном сайте правительства России.
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По итогам состоявшегося 3 апреля совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений
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Российская газета07:52

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ТАСС07:23
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Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
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