Коронавирус
ИзвестияВозвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре. Об этом «Известиям» рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
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с чего всё началось
В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась.Известиявчера в 17:01
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Инфекционист считает, что в России может начаться новая вспышка коронавируса после сезона отпусков
Комсомольская правда00:18
Инфекционист не исключила роста заболеваемости COVID-19 из-за туристов
Российская газетавчера в 23:18
Возвращение россиян с курортов назвали возможной причиной второй волны COVID-19
Lenta.ruвчера в 22:10
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Здоровье
Более 900 амурчан прошли тестирование на иммунитет к COVID-19
Результаты исследования будут направлены амурчанам по электронной почте. Поучаствовать в тестировании пожелали более 3 500 волонтёров.
Амур.инфо 00:55
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия 01:09
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Военное обозрение вчера в 03:59
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
ПФР выплатит россиянам с детьми до 16 лет 10000 рублей после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток вчера в 06:44
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Здоровье
107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти.
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru вчера в 11:41
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» и сравнял счет в серии
«Эдмонтон» в матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Чикаго» со счетом 6:3. После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1-1.
Спорт-Экспресс 01:18
Общество
Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
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Samsung рассматривает возможность покупки части Arm
Как утверждается, южнокорейский производитель рассматривает возможность приобретения 3-5% компании.
iXBT.com вчера в 17:34
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Шоу-бизнес
Меган Рэйчел Маркл отмечает день рождения
Меган Рэйчел Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Inc-news.ru вчера в 22:00
Экономика
Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости вчера в 08:06
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
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Политика
Китай анонсировал ответные меры при высылке журналистов КНР из США
США потребовали от нескольких китайских государственных СМИ сократить количество журналистов, работающих на американской территории, что стало причиной фактической высылки из страны 60 сотрудников СМИ КНР.
Московский Комсомолец вчера в 23:06
Авто
Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс
Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNews вчера в 09:49
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
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Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 23:17