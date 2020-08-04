В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась.

с чего всё началось

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре. Об этом «Известиям» рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19

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