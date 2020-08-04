Коронавирус
ИзвестияВозвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре. Об этом «Известиям» рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
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с чего всё началось
В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась.Известиявчера в 17:01
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Инфекционист считает, что в России может начаться новая вспышка коронавируса после сезона отпусков
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Интерфакс 02:06
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Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
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Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
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