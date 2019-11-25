Футбол
9111.ruВозврат пива на стадионы России единогласно поддержали
Законопроект о возвращении пива на российские стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы страны, пишет Р-Спорт со ссылкой на члена думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.
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Законопроект о возвращении пива на стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.РИА Новостивчера в 07:36
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Свищев: футбольные клубы России единогласно поддерживают возвращение пива на стадионы
Панорама Ростова-на-Донувчера в 08:21
Ведущие футбольные клубы поддержали возвращение пива на российские стадионы
Давыдов.Индексвчера в 13:49
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