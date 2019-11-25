Законопроект о возвращении пива на стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Законопроект о возвращении пива на российские стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы страны, пишет Р-Спорт со ссылкой на члена думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

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