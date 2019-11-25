Футбол

9111.ru9111.ruВозврат пива на стадионы России единогласно поддержали

Законопроект о возвращении пива на российские стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы страны, пишет Р-Спорт со ссылкой на члена думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.
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Свищев: все ведущие клубы России поддержали продажу пива на стадионах

Законопроект о возвращении пива на стадионы поддержали все ведущие футбольные клубы России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
РИА Новостивчера в 07:36

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Свищев: все ведущие клубы России поддержали продажу пива на стадионах

РИА Новостивчера в 07:36

Возвращение пива на российские стадионы единогласно поддержали

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По словам депутата, в России хотят возвращения пива на стадионы

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Свищев: футбольные клубы России единогласно поддерживают возвращение пива на стадионы

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Все ведущие клубы России поддержали продажу пива на стадионах – депутат

Городовойвчера в 09:30

Возврат пива на стадионы России единогласно поддержали

9111.ruвчера в 12:13

Ведущие футбольные клубы поддержали возвращение пива на российские стадионы

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