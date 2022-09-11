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В парламенте Британии пожаловались на дорогое отопление

Британскому парламенту пришлось обзавестись автономным источником электроэнергии из-за дороговизны газа.
Росбалт
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Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.
Росбалт
Подобный агрегат, генерировавший энергию на 650 тысяч фунтов стерлингов в год, был установлен в принадлежащем британской короне шотландском замке Балморал еще при жизни королевы Елизаветы II.
Росбалт
К настоящему моменту Соединенное Королевство впервые с 1997 года полностью отказалось от российских угля, нефти и газа.
Росбалт

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Daily Mail: Вестминстерский дворец собирается установить собственную турбину, чтобы сэкономить на «коммуналке»
Росбалт13:40
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В парламенте Британии пожаловались на дорогое отопление
ИА Красная Весна12:43
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