ИА Красная ВеснаВ парламенте Британии пожаловались на дорогое отоплениеБританскому парламенту пришлось обзавестись автономным источником электроэнергии из-за дороговизны газа.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.РосбалтПодобный агрегат, генерировавший энергию на 650 тысяч фунтов стерлингов в год, был установлен в принадлежащем британской короне шотландском замке Балморал еще при жизни королевы Елизаветы II.РосбалтК настоящему моменту Соединенное Королевство впервые с 1997 года полностью отказалось от российских угля, нефти и газа.РосбалтЧитать далееСвернутьПодробнее о событииDaily Mail: Вестминстерский дворец собирается установить собственную турбину, чтобы сэкономить на «коммуналке»Росбалт13:40Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ парламенте Британии пожаловались на дорогое отоплениеИА Красная Весна12:43Показать все источникиОценитьПоделиться