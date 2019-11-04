Футбол

Первый ТульскийПервый ТульскийВперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

Спартак — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».
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«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года

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