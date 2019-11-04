4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».

Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

Происшествия Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.

Экономика Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.

Гаджеты Представлена Xbox One X с черепом Терминатора Корпорация Microsoft представила лимитированную версию игровой консоли Xbox One X, котоаря приурочена к премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Единоборства Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.

Наука В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.

Общество В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.

Политика WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Происшествия СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э» Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью Обещанное синоптиками аномальное тепло придет в Москву в начале недели и может побить почти столетний температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявила в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Футбол Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Авто Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО С одной стороны - Porsche Taycan Turbo S, с другой - Tesla Model S P100D.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.