Футбол
Первый ТульскийВперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».
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«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:00
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
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