4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».

Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

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