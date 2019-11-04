Политика
Lenta.ruВпервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа
В США впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Стенограммы показаний опубликовал комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на своем сайте.
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В ближайшие дни могут обнародовать показания свидетелей по делу об импичменте Трампа
Московский Комсомолецвчера в 22:55
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Происшествия
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Очаг залегал на глубине 110,3 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости вчера в 03:01
Общество
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия 20:10
Авто
Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера QX55
Разумеется, в настоящее время предстоящее расширение модельного ряда японского бренда новым кросс-купе – уже не новость, так как дебютный официальный эскиз данного автомобиля был представлен в августе на ежегодном «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.
CarsWeek.ru 11:25
Происшествия
При протестах в Чили более 1600 пострадавших находятся в больницах
Чилийский Национальный институт прав человека обновил данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя почти три недели беспорядков в больницах находятся 1659 человек, более половины из них - с огнестрельными ранениями.
РИА Новости 21:06
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
Борьба со «зрадой»: Данию предлагают внести на «Миротворец» за разрешение «Северного потока — 2»
В соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и закону о континентальном шлейфе власти Дании обязаны выдавать разрешение на строительство транзитного трубопровода, но при условии соблюдения требований по защите окружающей среды.
Rusvesna.su 01 ноября в 20:00
Космос
Новую экскурсию «Спутники: Земля из космоса» станут проводить на ВДНХ с воскресенья
РИАМО 02 ноября в 22:00
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес
Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru 02:56
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте".
ТАСС 16:22
Политика
США официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс 17:28
Футбол
Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника ливерпульского "Эвертона" и партнера по национальной команде Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:17
Армия и оружие
National Interest признал превосходство России в «космической гонке»
Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Политика
Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе
Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.
Интерфакс 20:42
Здоровье
Общая смертность в Иркутской области за четыре года снизилась на 4,3%
Показатель смертности на 1 тысячу населения за январь-август 2019 года снизился до 13,2 в Иркутской области.
IrkutskMedia 20:00
Культура
Ложкари из Екатеринбурга идут к победе в британском ТВ-шоу
Знаменитый в Екатеринбурге ансамбль ложкарей «Парни Саб Ложки» принял участие в телевизионном шоу «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты»).
Вестник 20:45
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Единоборства
Альварес откажется от титула, завоеванного в бою с Ковалевым
Спорт день за днем вчера в 13:36
Происшествия
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске
Российская газета 02 ноября в 09:42