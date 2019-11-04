Политика

Lenta.ruLenta.ruВпервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

В США впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Стенограммы показаний опубликовал комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на своем сайте.
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Демократы обнародовали первые расшифровки показаний по импичменту Трампу

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В США рассекретили стенограмму показаний экс-посла на Украине по делу об импичменте Трампа

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Московский Комсомолецвчера в 22:55

На этой неделе могут быть опубликованы показания свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа

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Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа могут опубликовать в ближайшие пять дней

ТАССвчера в 16:45
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
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Разумеется, в настоящее время предстоящее расширение модельного ряда японского бренда новым кросс-купе – уже не новость, так как дебютный официальный эскиз данного автомобиля был представлен в августе на ежегодном «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.
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Новую экскурсию «Спутники: Земля из космоса» станут проводить на ВДНХ с воскресенья

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