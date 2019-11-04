В США впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Стенограммы показаний опубликовал комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на своем сайте.

Впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

Армия и оружие США назвали самое работающее оружие России Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Происшествия В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 Очаг залегал на глубине 110,3 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Общество «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Политика Песков рассказал о проблемах здравоохранения Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.

Общество Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Космос «Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».

Авто Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера QX55 Разумеется, в настоящее время предстоящее расширение модельного ряда японского бренда новым кросс-купе – уже не новость, так как дебютный официальный эскиз данного автомобиля был представлен в августе на ежегодном «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.

Происшествия При протестах в Чили более 1600 пострадавших находятся в больницах Чилийский Национальный институт прав человека обновил данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя почти три недели беспорядков в больницах находятся 1659 человек, более половины из них - с огнестрельными ранениями.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Политика Борьба со «зрадой»: Данию предлагают внести на «Миротворец» за разрешение «Северного потока — 2» В соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и закону о континентальном шлейфе власти Дании обязаны выдавать разрешение на строительство транзитного трубопровода, но при условии соблюдения требований по защите окружающей среды.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Шоу-бизнес Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.

Политика США официально начали выход из Парижского соглашения по климату Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.

Футбол Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника ливерпульского "Эвертона" и партнера по национальной команде Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма", передает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие National Interest признал превосходство России в «космической гонке» Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.

Политика Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.

Здоровье Общая смертность в Иркутской области за четыре года снизилась на 4,3% Показатель смертности на 1 тысячу населения за январь-август 2019 года снизился до 13,2 в Иркутской области.

Культура Ложкари из Екатеринбурга идут к победе в британском ТВ-шоу Знаменитый в Екатеринбурге ансамбль ложкарей «Парни Саб Ложки» принял участие в телевизионном шоу «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты»).