Общество

Москва 24Москва 24Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор. Сотни снимков, с которыми несколько лет работал узкий круг исследователей, передали в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.
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