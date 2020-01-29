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Москва 24Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор. Сотни снимков, с которыми несколько лет работал узкий круг исследователей, передали в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.
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На выставке в Берлине представили неизвестные фотографии из концлагеря Собибор
Общественное телевидение России28 января в 23:51
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