Энергетика
РЕН ТВВпервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель
Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов. На 15:36 (мск) стоимость майских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 10,92%, достигнув $17,7 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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