Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов. На 15:36 (мск) стоимость майских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 10,92%, достигнув $17,7 за баррель.

Впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель

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