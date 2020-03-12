В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты. Российская валюта продолжает падать вслед за нефтяными котировками.

Впервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей

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