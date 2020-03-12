Финансы

АБНАБНВпервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты. Российская валюта продолжает падать вслед за нефтяными котировками.
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Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

Вести.Ru12 марта в 08:14

Падение российской нацвалюты усилилось, доллар взлетел выше 75 рублей

Росбалт12 марта в 08:12

Курс доллара превышает 74 рубля в начале торгов на Московской бирже

Эхо Москвы12 марта в 03:33

Курс доллара превысил ₽75 впервые с февраля 2016 года

РБК12 марта в 07:16

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ12 марта в 07:23

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАСС12 марта в 07:31

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости12 марта в 03:38
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