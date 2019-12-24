Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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