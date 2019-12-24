Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Авто
Kia Seltos обрёл российский ценник
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Происшествия
В Харькове мужчина с ножом захватил заложницу и ранил полицейского
В Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину и ранил сотрудника полиции, сообщает ТСН.
Армия и оружие
На Су-57 в Сирии испытали новые образцы ракет и бомб
Выступая на расширенном собрании коллегии Минобороны, министр отметил, что российские военнослужащие смогли проверить в действии в Сирии еще 43 образца новейшего оружия.
Транспорт
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл на станцию Тамань
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Авто
Эксперты рассказали, что сокращает ресурс современного двигателя
Как рассказал автомобильный эксперт, в современных двигателях применяются такие сокращающие ресурс технологии, как высокая форсировка турбонаддувом малообъемных моторов, применение поршней с короткой юбкой, отсутствие форсунок охлаждения поршней маслом, гидрокомпенсаторов или удобной регулировки зазоров в ГРМ.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Политика
NoonPost (Египет): Стамбульский канал — османская мечта, которая раздражает Египет и Эмираты (NoonPost)
На ближневосточную арену брошен новый огненный шар — это новый Стамбульский канал, ставший личной мечтой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Технологии
Apple выпустит игровой компьютер
Корпорация Apple планирует выпустить компьютер для видеоигр.
Общество
Удочерившая двух девочек самарская семья получила долг в 2 млн рублей
В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Чиновников хотят пересадить на такси
Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» вышел на целевую орбиту
Космический аппарат «Электро-Л» № 3 вывели на целевую орбиту, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Здоровье
Врач рассказала о способах лечения насморка
Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
Общество
Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
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