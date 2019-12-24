В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

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