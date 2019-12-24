Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Общество
Россия выделит $4,8 млн на снижение детской смертности в КНДР
Россия направит $4,79 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в Северной Корее.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Экономика
Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд руб. из бюджета
«В поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна», — сказал один из авторов доклада, аудитор Счетной палаты Данил Шилков.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Происшествия
Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за «минирований»
Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Авто
«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%
С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Происшествия
Грузовик смял Mercedes с водителем на трассе в Кузбассе
Грузовик Scania подмял под себя легковой автомобиль Mercedes. Водитель дорогой иномарки, зажатый в салоне, не подает признаков жизни.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
Единоборства
ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА
Транспорт
РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах
В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Общество
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
Политика
На Украине созвали экстренное заседание Кабмина по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Здоровье
Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена
На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Гаджеты
Новый смартфон Nokia получит платформу, производящуюся по древнему техпроцессу
На самом деле точно неясно, какую платформу получит новинка, но источник говорит о линейке Snapdragon 200, а из актуальных платформ там только Snapdragon 215.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.