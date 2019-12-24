Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку
Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Культура
Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков.
Происшествия
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Шоу-бизнес
Памятник с могилы Жанны Фриске оказался в ресторане
Сестра покойной певицы обнаружила в одном из кафе, расположенных в Подмосковье, скульптуру, очень похожую на ту, которая установлена на могиле Жанны Фриске.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.
Происшествия
Семь столичных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва
Семь столичных вокзалов проверяют после анонимных звонков о "минировании", рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
По словам Кадырова, в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Емельяненко.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признаны небезопасными для здоровья
В результате выяснилось, что ряд смартфонов превышает разрешенный в США уровень излучения в три, а то и в пять раз.
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Общество
В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей
Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.