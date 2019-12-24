В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Политика «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Происшествия «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Политика Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Шоу-бизнес Памятник с могилы Жанны Фриске оказался в ресторане Сестра покойной певицы обнаружила в одном из кафе, расположенных в Подмосковье, скульптуру, очень похожую на ту, которая установлена на могиле Жанны Фриске.

Единоборства Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко По словам Кадырова, в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Емельяненко.

Политика Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".