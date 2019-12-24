Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Футбол
Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Происшествия
Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области
В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил свою жену. Об этом 24 декабря сообщил портал «Клинцы.Info».
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Гаджеты
Xiaomi представила недорогое 60-ваттное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков
Компания Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования Youpin представила быстрое зарядное устройство Baseus с тремя разъемами USB и максимальной мощностью 60 Вт. Устройство получило два разъема USB-A и один USB-C, его можно использовать для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов одновременно.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе платежной системы Visa
По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках), у 5% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 5% не работает веб-сайт.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Футбол
Кантона сравнил нынешний «МЮ» с сексом в старости
«МЮ» занимает особенное место в моем сердце, и я не могу спокойно смотреть на их игру. Это напоминает мне секс в старости.
Гаджеты
Huawei P40 не получит графеновый аккумулятор
На прошлой неделе французское подразделение Huawei опубликовало в Твиттере информацию, что Huawei P40 станет первым в мире смартфоном с графеновым аккумулятором.
Политика
Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей
Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Происшествия
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Общество
Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.