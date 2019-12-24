Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в ходе торгов снижался до 61,94 рубля.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомости06:38

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

Коммерсантъ06:26

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском06:08

Курс доллара опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года

ТАСС06:14

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфакс06:12

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 2406:10

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБК06:16
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Общество

Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы

Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
РБК 17:59
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Министр отметил, что подобное решение было бы невыгодно прежде всего для самой Apple, так как в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов, и многие россияне делают выбор не в пользу iPhone.
Известия 17:26
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:10
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Абэ: Япония стремится к подписанию мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен урегулировать вопрос о мирном договоре с Россией и активизировать связи с Китаем.
Инфорос 06:47
Политика

Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку

Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Известия 17:42
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06:35
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«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым

«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 14:42
Происшествия

В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета

Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
РИА Новости 15:43
Экономика

Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий

С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Life.ru вчера в 16:40
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
ФАН 13:05
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами целостности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет республики гарантирован Западом и НАТО, которые геополитически заинтересованы в ее независимости от России.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Российская газета 10:23
Экономика

Во Владивостоке начались биржевые торги лесом на экспорт

Пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стартовал во Владивостоке.
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Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов и установил рекорд

Модель со специальной топливной системой на метаноле пролетела в воздухе около 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем.
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Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra

Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
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В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве

Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
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Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
РБК 18:40
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном

Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
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Космос

В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора

Сотрудники Европейского космического агентства совместно со швейцарским стартапом ClearSpace намерены запустить в космическое пространство устройство для уничтожения мусора во Вселенной.
Vevby.ru вчера в 23:47
Политика

В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 22 декабря в 11:45
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В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
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Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд в сборной России»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сообщил, что не будет расстраиваться, если его рекорд по числу голов за национальную команду будет побит.
ProstoProSport 17:12
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Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья

"Владельцы смартфонов по всей стране имеют право знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении с кожей или при близком контакте с телом могут быть небезопасными", - заявили в компании.
Суть событий 22 декабря в 12:30
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