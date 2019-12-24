Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в ходе торгов снижался до 61,94 рубля.
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Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка
Министр отметил, что подобное решение было бы невыгодно прежде всего для самой Apple, так как в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов, и многие россияне делают выбор не в пользу iPhone.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Абэ: Япония стремится к подписанию мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен урегулировать вопрос о мирном договоре с Россией и активизировать связи с Китаем.
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
Экономика
Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий
С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Общество
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз
Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами целостности Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет республики гарантирован Западом и НАТО, которые геополитически заинтересованы в ее независимости от России.
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Экономика
Во Владивостоке начались биржевые торги лесом на экспорт
Пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стартовал во Владивостоке.
Наука
Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов и установил рекорд
Модель со специальной топливной системой на метаноле пролетела в воздухе около 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
Наука
В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве
Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Космос
В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства совместно со швейцарским стартапом ClearSpace намерены запустить в космическое пространство устройство для уничтожения мусора во Вселенной.
Политика
В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Футбол
Кержаков: «Буду рад, если Дзюба побьет мой рекорд в сборной России»
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сообщил, что не будет расстраиваться, если его рекорд по числу голов за национальную команду будет побит.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
"Владельцы смартфонов по всей стране имеют право знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении с кожей или при близком контакте с телом могут быть небезопасными", - заявили в компании.