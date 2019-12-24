Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в ходе торгов снижался до 61,94 рубля.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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