Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Политика
В Хорватии стартовали выборы президента
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Общество
Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
Футбол
Экс-игроки «Авангарда» близки к переходу в «Тамбов», «Нижний Новгород» и «Факел»
С 29-летним Григорьевым (1+0 в 20 матчах) ведет предметные переговоры «Факел», куда ранее перешел Аслан Дашаев.
Здоровье
Haзваны три «зoлoтых прaвила» oздоровления кишeчника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Политика
РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса
Подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко компания «Газ-Альянс» утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
Политика
Лукашенко пригрозил найти альтернативу российским нефти и газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов.
Армия и оружие
СМИ назвали возможные цели ядерного удара по США
Если потенциальный противник нанесет ядерный удар по США, то наиболее вероятными целями для такого удара станут города Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, пишет Business Insider со ссылкой на эксперта в области здравоохранения Колумбийского университета Ирвина Редленера.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой
Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.
Общество
Минтруд рассказал о деталях замены бумажной трудовой книжки
Сотрудники, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Восстановлены последние часы террориста с Лубянки Манюрова
Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Экономика
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.