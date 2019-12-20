Финансы
РЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей
Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Происшествия
Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
Космос
Специалисты NASA и Boeing заявили о штатной работе систем Starliner
Специалисты NASA и корпорации Boeing полагают, что системы космического корабля Starliner в настоящее время работают штатно.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Здоровье
Врачи объяснили, вредит ли здоровью работа 31 декабря
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин пояснил, что состояние человека во многом зависит от того, нравится ли ему его работа.
Политика
Пушков назвал Украину «глубокой культурной провинцией»
Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "глубокой культурной провинцией".
Хоккей
Овечкин и Бэкстрем сыграли 900-й матч вместе
Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» стал для нападающих «Вашингтона» Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема 900-м вместе.
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Политика
Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Культура
Аскер Бербеков из КБР призвал поклонников поддержать его в «Голосе»
Участник шоу «Голос-8» из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков призвал поклонников проголосовать за него в проекте.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Происшествия
Два жителя попытались убить ножом таксиста в Забайкальске
Два жителя Забайкальского района напали с ножом на таксиста в посёлке Забайкальск и тяжело его ранили в ночь на 20 декабря, сообщает «Вечорка» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Армия и оружие
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020 года вступят в силу 5 новых законов, которые очень огорчат российских автовладельцев.
Армия и оружие
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США
Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым.