Финансы

РЕН ТВРЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей

Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК20 декабря в 07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском20 декабря в 06:03

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ20 декабря в 07:09

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета20 декабря в 06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет20 декабря в 06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС20 декабря в 06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости20 декабря в 07:11
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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 09:45
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Российская газета 09:12
Политика

Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
Газета.Ru 09:47
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Политика

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
ТАСС 08:28
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

В Британии неизвестный устроил поножовщину

В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Газета.Ru 09:59
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
РИА Новости 09:20
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Хоккей

Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским

Супруга хоккеиста, с которой игрок находится в конфликте, заявила, что он подал документы на получение канадского паспорта.
RT на русском 10:05
Армия и оружие

Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду

Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
ТАСС 08:08
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим»

Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.
ТАСС 08:45
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Политика

Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 04:39
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
RT на русском 08:32
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
РИА Новости 08:29
Политика

На Украине принудительно снизили мощность атомных электростанций

Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию.
Lenta.ru 09:22
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

BFM.ru 07:58
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