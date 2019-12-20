Финансы
РЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей
Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
Финмаркет20 декабря в 06:30
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Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
Лавров объяснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал про позицию президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Политика
Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией
В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Происшествия
AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Происшествия
В Британии неизвестный устроил поножовщину
В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло. Об этом сообщает Daily Express.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Хоккей
Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским
Супруга хоккеиста, с которой игрок находится в конфликте, заявила, что он подал документы на получение канадского паспорта.
Армия и оружие
Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду
Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Происшествия
В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим»
Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей
Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Спорт
Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России
Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Политика
На Украине принудительно снизили мощность атомных электростанций
Киев принудительно снизил генерацию украинских атомных электростанций в связи с низким спросом на электроэнергию.