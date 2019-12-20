Финансы
РЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей
Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
Финмаркетвчера в 06:30
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Общество
В «Нафтогазе» заявили о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Энергетика
Цены на автотопливо вырастут на АЗС Белоруссии с 22 декабря на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Культура
Малахов перепел песню про пять минут
Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Футбол
Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»
Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Авто
Кроссовер Fisker Ocean получил режим California
Электрический кроссовер Fisker Ocean обзавелся режимом California.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Технологии
Журнал Science назвал научный прорыв года
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Здоровье
Медики назвали профессиональные болезни водителей
Хоккей
Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»
Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Космос
Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner
Стыковка с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС), чтобы гарантировать его возвращение на Землю.
Кино
Названы десять худших фильмов 2019 года
Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Теннис