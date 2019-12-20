Финансы

РЕН ТВРЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей

Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБКвчера в 07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомостивчера в 07:11

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газетавчера в 06:41

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъвчера в 07:09

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркетвчера в 06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАССвчера в 06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русскомвчера в 06:03
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Общество

В «Нафтогазе» заявили о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13:39
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском 10:45
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо вчера в 20:08
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Энергетика

Цены на автотопливо вырастут на АЗС Белоруссии с 22 декабря на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
ПРАЙМ 12:24
Культура

Малахов перепел песню про пять минут

Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Вечерняя Москва 10:25
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Технологии

Facebook разработает собственную операционную систему

Sibnet Новости вчера в 07:34
Политика

Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вести.Ru 18:53
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 17:15
Футбол

Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»

Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:43
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Авто

Кроссовер Fisker Ocean получил режим California

Электрический кроссовер Fisker Ocean обзавелся режимом California.
Goroday.ru 06:20
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru вчера в 04:45
Технологии

Журнал Science назвал научный прорыв года

ТК Звезда 19 декабря в 19:25
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на МКАД

РБК 18:59
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 12:41
Здоровье

Медики назвали профессиональные болезни водителей

Газета Кемерова 19 декабря в 02:37
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль 14:01
Космос

Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner

Стыковка с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС), чтобы гарантировать его возвращение на Землю.
ТАСС вчера в 09:29
Кино

Названы десять худших фильмов 2019 года

Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Peterburg2.ru 15:13
Теннис

Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 19 декабря в 08:12
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