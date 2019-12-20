Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.

Впервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей

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