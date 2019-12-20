Финансы

РЕН ТВРЕН ТВВпервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже 69 рублей

Ранее евро стоил меньше 69 рублей только в марте 2018 года. Кроме того, сегодня на 33 копейки снизился и курс доллара. Сейчас его стоимость — 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК20 декабря в 07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости20 декабря в 07:11

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС20 декабря в 06:16

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета20 декабря в 06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет20 декабря в 06:30

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ20 декабря в 07:09

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском20 декабря в 06:03
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Политика

В Узбекистане завершились выборы в парламент

Sputnik Кыргызстан 11:27
Происшествия

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Фонтанка.Ру 09:36
Здоровье

«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Политика

Сергей Лавров рассказал о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
Военное дело 08:01
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Lenta.ru 10:14
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда 20 декабря в 08:41
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru вчера в 05:18
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Хоккей

ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»

«Витязь» в домашней игре крупно уступил московскому ЦСКА. Матч регулярного сезона КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу гостей.
ProstoProSport 11:28
Здоровье

Цинк указывает на диабет

Ученые предположили, что адекватный уровень цинка в крови предотвращает окислительную модификацию холестерина и формирование оксистеролов, и провели исследование, целью которого стал анализ уровня цинка, меди и оксистеролов при сахарном диабете 1-го и 2-го типов.
Коммерсантъ Наука 20 декабря в 10:13
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК 08:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана

ИжевскИнфо.РУ 20 декабря в 02:50
Культура

Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в «Голубом огоньке»

Концертный директор Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", в каких мероприятиях принимала участие певица Софии Ротару, пока была в России.
РИА Новости 09:14
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

Безусловно, дело Голунова засекречено, однако от работы отстранены пять человек: все они уволены и против них возбуждены уголовные дела, подчеркнул Путин.
Экономика сегодня 19 декабря в 05:52
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv вчера в 12:35
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
News.ru 07:43
Здоровье

Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 02:35
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru 06:47
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок и пострадали 9 человек

В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 9 человек и погиб ребенок, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:07
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