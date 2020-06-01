Финансы

ЮгополисЮгополисВпервые с начала марта курс доллара упал ниже 70 рублей

Уровень цен на нефть по сравнению с пятницей вырос незначительно: сорт Brent продается по 37,84 доллара за баррель, WTI — по 35,48 доллара. Однако на прошлой неделе стоимость нефти резко выросло, и это значительно помогло рублю укрепиться.
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Рубль вырвался в лидеры

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Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

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Впервые с начала марта курс доллара упал ниже 70 рублей

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Почему рубль растет, невзирая на кризис

Ридус31 мая в 18:40
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Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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ЦСКА объявил о переходе центрового «Олимпиакоса» Милутинова

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Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
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Экономика

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
РБК 02:27
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 16:58
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
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Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
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Общество

Запасы водохранилищ Крыма сократились в 2,3 раза

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 01:48
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
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Политика

Дональд Трамп позвал Владимира Путина обсудить судьбу Китая

Дональд Трамп позвал Владимира Путина обсудить судьбу Китая Администрация США ведет подготовку ежегодного саммита «группы семи», который станет самым непредсказуемым в ее истории.
Коммерсантъ 31 мая в 18:05
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Экономика

Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
Интермонитор.ру 31 мая в 02:20
Армия и оружие

Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы

Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
REGNUM вчера в 08:51
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Общество

Стало известно о трех новых правилах измерения температуры

Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Gazeta.SPb 02:17
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
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Киберспорт

Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России

Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
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Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

МИР 24 вчера в 18:50
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Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Известия вчера в 22:41
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Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 07:42
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Политика

Киев решил засекретить часть плана по возвращению Крыма

Большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» Крыма будет засекречена.
ФедералПресс вчера в 23:18
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Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК 01:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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