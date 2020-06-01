Уровень цен на нефть по сравнению с пятницей вырос незначительно: сорт Brent продается по 37,84 доллара за баррель, WTI — по 35,48 доллара. Однако на прошлой неделе стоимость нефти резко выросло, и это значительно помогло рублю укрепиться.

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