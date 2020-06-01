Финансы

ЮгополисЮгополисВпервые с начала марта курс доллара упал ниже 70 рублей

Уровень цен на нефть по сравнению с пятницей вырос незначительно: сорт Brent продается по 37,84 доллара за баррель, WTI — по 35,48 доллара. Однако на прошлой неделе стоимость нефти резко выросло, и это значительно помогло рублю укрепиться.
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
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Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

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Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Происшествия

СК заинтересовался вспышкой COVID-19 в интернате под Саратовом

Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
РИА Новости 04:45
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В Псковской области снижаются рождаемость и смертность

В Псковской области за 5 лет заметно снизилась рождаемость.
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В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
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Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
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Удлиненную модель Hyundai Sonata представили для локального рынка Китая.
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
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Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП

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