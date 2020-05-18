Российская нефть Urals подорожала выше $30 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. Таких показателей нефть достигла впервые с середины марта. Ранее сегодня, впервые с 9 апреля выше $35 за баррель поднялась нефть марки Brent.

Впервые с середины марта цена нефти Urals превысила $30 за баррель

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