Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВпервые с середины марта цена нефти Urals превысила $30 за баррель

Российская нефть Urals подорожала выше $30 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. Таких показателей нефть достигла впервые с середины марта. Ранее сегодня, впервые с 9 апреля выше $35 за баррель поднялась нефть марки Brent.
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Аналитики рассказали, за счет чего саудовская нефть потеснила российскую на рынке Европы

ТАССвчера в 17:08

Российская нефть впервые с середины марта подорожала выше $30 за баррель

РБКвчера в 12:34

Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта

Известиявчера в 12:05

Стоимость российской нефти обновила максимум с марта

РИА Новостивчера в 11:59

Цена российской нефти Urals превысила 30 долларов за баррель

Российская газетавчера в 11:35

Цена на нефть Brent превысила отметку 35 долларов за баррель

Говорит Москвавчера в 11:10

Цена на российскую нефть Urals превысила $30 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:21
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Общество

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Ситуация с COVID-19 в России наладится к июлю, считает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
Газета.Ru 01:55
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
4
Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

RT на русском 01:41
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Энергетика

Цены на нефть растут пятый торговый день подряд

Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд.
МИР 24 01:55
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца

Rambler News Service вчера в 15:41
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Гаджеты

Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X

Redmi 10X выпустят в четырех ярких цветах. Он станет первым смартфоном, работающим на новой однокристальной системе Dimensity 820.
NewInform вчера в 08:10
7
Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
19
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Единоборства

Рэндлман будет введён в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».
Чемпионат 17 мая в 09:53
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 14:06
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
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Происшествия

В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики

Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
4
Общество

В Нидерландах по делу ЮКОСа арестовали российские водочные бренды

В Нидерландах суд наложил арест на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".
Агентство Телеграф вчера в 06:36
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Политика

СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы.
РЕН ТВ вчера в 14:22
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
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Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
Экономика

Рынок российских акций завершил торги активным ростом

Американские фондовые индексы начали торги на подъеме, отыгрывая потери прошлой неделе, на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Финмаркет вчера в 12:16
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