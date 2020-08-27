Впервые состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Пятый канал 18

Сумму в $100 млрд превысило состояние компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, 27 августа сообщил Bloomberg. Отмечается, что указанная сумма была превышена в ходе торгов 27 августа. К настоящему моменту акции, принадлежащие Маску, стоят $101 млрд.