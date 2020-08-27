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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Впервые состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Сумму в $100 млрд превысило состояние компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, 27 августа сообщил Bloomberg. Отмечается, что указанная сумма была превышена в ходе торгов 27 августа. К настоящему моменту акции, принадлежащие Маску, стоят $101 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг
 со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новостивчера в 01:55
Подробнее о событии
РБК

Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

РБКвчера в 03:45
Газета.Ru

Состояние Маска впервые превысило $100 млрд

Газета.Ruвчера в 01:55
Взгляд.ру

Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 02:10
Московский Комсомолец

Илон Макс увеличил своё состояние до 101 миллиарда долларов

Московский Комсомолецвчера в 02:06
РИА Новости

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 01:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

ТАССвчера в 02:34
ФедералПресс

Состояние Маска увеличилось до 100 миллиардов долларов

ФедералПрессвчера в 01:50

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
REGNUM23:42
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

Кардинально обновленному УАЗ "Патриот", за которым закрепилось прозвище "Русский Прадо", достанется два новых наддувных мотора ЗМЗ с отдачей 150 и 170 л.с. Накануне в базе ФИПСа опубликовали патентные изображения двигателей, что стало первым свидетельством использования именно этих силовых агрегатов на модернизированном внедорожнике.
Новые автомобили23:05
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