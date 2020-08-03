Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.

Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию

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