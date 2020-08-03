Экономика
Экономика сегодняВпервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию
Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU03 августа в 05:51
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Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Общество
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru 02:26
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Культура
Из «КраСавы» уволен монтажер из-за несогласия с политикой проекта
По информации Metaratings.ru, Гаврилов был уволен за несогласие с политикой проекта.
Sports.ru 15:54
Футбол
Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб
Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости 15:00
Футбол
Лукаку повторил достижение Ширера по голам в Лиге Европы
Лукаку повторил достижение Алана Ширера, которое он установил в 2005 году в составе "Ньюкасла" (тогда турнир назывался Кубок УЕФА).
Soccer.ru 15:53
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Политика
Фарион призвала русскоязычных украинцев покинуть страну
Бывшая депутат Верховной рады Украины и скандально известная националистка Ирина Фарион призвала русскоязычных граждан уезжать из страны.
ФАН вчера в 17:12
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:06
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Происшествия
В Астрахани ребенка насмерть задавило бетонной плитой
Астрахань FM 14:24
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27