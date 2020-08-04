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Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию

Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.В источнике
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Московский Комсомолец

Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

Московский Комсомолец13:48
ПРАЙМ

Золото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара

ПРАЙМ11:22
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
ТАСС

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:09
Коммерсантъ

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ04:41
Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ru08:06
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС13:12
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В Воронеже три ребенка отравились алкоголем

Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились алкоголем в Воронеже, двое из них в тяжелом состоянии доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы №1. Прокуратура Железнодорожного района Воронежа проводит проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
ТАСС07:43
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