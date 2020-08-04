Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию
Смотрите также
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла
Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
В Воронеже три ребенка отравились алкоголем
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Лукашенко назвал справедливость сутью своей политики
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
США заплатят $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы президента
Армения ограничила вещание российских каналов
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.В источнике
Подробнее о событии
Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU3 августа в 05:51