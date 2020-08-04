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Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию

Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.В источнике
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ПРАЙМ

Золото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара

ПРАЙМ11:22
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАССвчера в 11:27
Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Взгляд.ру23:03
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ru08:06
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
Саминвестор

Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвестор3 августа в 06:16
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.
РБК11:15

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия19:39
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Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК05:56

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Польский регулятор оштрафовал Газпром за «Северный поток-2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 57,336 млн долларов США по текущему курсу) за отказ от сотрудничества в деле по строительству <Северного потока-2>.
Центр энергетической экспертизы3 августа в 06:08
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости09:44
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском02:54
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ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ09:15
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