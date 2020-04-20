Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Цена на нефть марки WTI упала ниже нуля

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