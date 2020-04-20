Энергетика
ФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
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Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
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Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
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Ученые объяснили перспективность галогенидных перовскитов
Согласно новой теории международной группы исследователей, металлоорганические галогенидные перовскиты настолько перспективны из-за эффекта Рашбы, благодаря которому в твердых телах при сильном спин-орбитальном взаимодействии снимается вырождение по спину.
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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
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Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля
Авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" 22 и 23 апреля планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока.
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Мини-ПК на процессоре «Байкал» создан в России
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BFM.ru 22:12
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
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РБК 22:32
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В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
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РИА Новости 22:34
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На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек
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Дмитрий Медведев назвал падение цен на нефть картельным сговором
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что происходящее с фьючерсами на нефть напоминает картельный сговор.
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Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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Житель Кузбасса получил условный срок за призывы к экстремизму
Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
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ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 04:33
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42