Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаЦена нефти WTI снова упала ниже нуля

Майские фьючерсы нефти марки WTI снова достигли отрицательных значений, подешевев до минус 0,3 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости». В понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов WTI на бирже NYMEX обвалилась на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.
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Цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Lenta.ru20 апреля в 18:38

Цена нефти марки WTI вновь рухнула ниже нуля

ИА Красная Весна21 апреля в 04:05

«Наташ, мы там нефть уронили». Как в соцсетях отреагировали на падение цены на нефть

Дождь20 апреля в 20:19

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

РИА Новости21 апреля в 03:41

Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

ТАСС20 апреля в 15:31

Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

Вести.Ru20 апреля в 14:30

Эхономика: Хранилища переполнены, а спрос все уменьшается

Эхо Москвы20 апреля в 06:29
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Комментарии

Экономика

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
News.ru 00:52
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
323
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
1
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
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Политика

Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением

Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
1
Общество

Помпео призвал Китай закрыть все рынки, где торгуют дикими животными

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал КНР и другие страны навсегда закрыть так называемые "мокрые рынки", где продаются дикие животные.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
27
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
335
Единоборства

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия вчера в 22:29
76
Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM вчера в 10:48
62
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
580
Спорт

Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:50
1
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
46
Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

Автоновости дня 21 апреля в 02:36
33
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
338
Общество

Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции

Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК.
Российская газета 00:55
30
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,6K
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
918
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
906
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
46
Общество

В кабинете пермского вице-премьера Михаила Сюткина проводят обыски

В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходят обыски.
Местное время (г. Пермь) 00:49
2
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
12K
Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU вчера в 10:24
2
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
21
Политика

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс вчера в 18:59
13
Гаджеты

AMD разрабатывает новую линейку процессоров Artic

AMD разрабатывает новый гибридный процессор под кодовым названием Arctic. Соответствующая информация появилась в интернете.
Экономика сегодня 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
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