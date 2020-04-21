Энергетика
ТВКЦена нефти впервые упала ниже нуля
Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Комментарии
Общество
Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса
Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда из-за распространения коронавируса.
Известия 05:24
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Наука
Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений
Иллюстрации демонстрируют сравнение результатов, полученных учеными, и результатов, которые используются в качестве золотого стандарта / ©Пресс-служба Сколтеха В основе нового метода лежит идея сведения сложной задачи разделения объектов к более простой задаче регрессии.
Naked Science 05:44
Транспорт
В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса
В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
Политика
Лавров: США хотят выйти из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты планируют выйти из Договора по открытому небу, уверены многие эксперты.
Вести.Ru 05:53
Культура
Рязанская полиция сняла клип про самоизоляцию под «Короля и Шута»
Рязанские полицейские поддержали творческий марафон #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА и сняли клип про самоизоляцию под хит «Короля и Шута».
Московский Комсомолец 05:05
Энергетика
Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
Компания 06:32
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей
На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 05:40
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску
Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
Известия вчера в 05:01
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Здоровье
Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса
Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.
Lenta.ru 05:05
Хоккей
«Салават Юлаев» не получает деньги от генерального спонсора с января
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" с января 2020 года не получает деньги от генерального спонсора "Башнефть", сообщает Sport24.
Газета.Ru 06:19
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Общество
Установлены новые размеры пособия по безработице
Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020).
Хакасия 02:00
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.
Lenta.ru 06:36