Энергетика

ТВКТВКЦена нефти впервые упала ниже нуля

Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений

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Соединенные Штаты планируют выйти из Договора по открытому небу, уверены многие эксперты.
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Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

Средиземноморская нефть марки Brent с поставками на июнь ускорила падение в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже до 18,27 доллара за баррель (-30%).
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В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей

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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

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В российских городах прошли виртуальные митинги

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Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса

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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

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