Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.

Впервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Шоу-бизнес Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Звезда "Бриллиантовой руки" утверждает, что молодой человек забрал у нее крупную сумму денег.

Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".

Здоровье Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 101

Политика Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 24

Наука Поколения антибиотиков Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций. 1

Общество Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса. 78

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 138

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $23 Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 222

Общество Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. 57

Футбол «Рубин» по-прежнему претендует на Шатова Полузащитник «Зенита» Олег Шатов по-прежнему находится в сфере интересов казанского «Рубина».

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.

Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 342

Происшествия Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России. 2

Общество Миру предсказали голод библейского масштаба Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. 22

Экономика Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. 42

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 32

Энергетика Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май. 2