Энергетика
Kazanfirst.ruВпервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Комсомольская правда03:13
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Комментарии
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском 14:06
Шоу-бизнес
Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч
Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Звезда "Бриллиантовой руки" утверждает, что молодой человек забрал у нее крупную сумму денег.
Экспресс газета 14:08
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".
ТАСС Спорт 00:41
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Политика
Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.
РИА Новости 18:07
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Происшествия
В Геленджике двое сотрудников ДПС попались на взятке в 45 тысяч
В Геленджике 24 и 39-летнего инспекторов ДПС обвиняют в получении взятки в размере 45 тысяч рублей.
СочиСтрим 06:04
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Наука
Поколения антибиотиков
Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука вчера в 17:28
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 09:11
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $23
Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 03:59
Общество
Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции после информации о заражении нескольких сотрудников администрации региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
РИА Новости 12:01
Футбол
«Рубин» по-прежнему претендует на Шатова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов по-прежнему находится в сфере интересов казанского «Рубина».
Нева Спорт 11:19
Футбол
Каррера рассказал, как хотел приобрести в «Спартак» Марио Фернандеса и Мёнье
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как хотел приобрести в стан красно-белых защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье.
Чемпионат 13:38
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
РИА Новости 07:51
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Политика
Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14