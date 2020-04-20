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Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Цена на нефть марки WTI обрушилась ниже доллара за баррель

К 21 часу (мск) стоимость майских поставок упала c 17 до 0 долларов за бочку. После этого стоимость фьючерсов ушла в отрицательные значения: в некоторые моменты она достигала -40 долларов за баррель. Это произошло впервые в истории.
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с чего всё началось
Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные
 Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 0. Биткоин тоже подешевел

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Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

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Эхо Москвывчера в 01:37

Стоимость нефти WTI на торгах в США впервые достигла отрицательных значений

ТАСС20 апреля в 14:59
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Политика

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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

Блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 14:03
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

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РБК вчера в 20:55
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

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Lenta.ru 05:53
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

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РБК 05:23
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
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Здоровье

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
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Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Политика

В Кремле не поверили в утаивание Китаем данных о коронавирусе

Россия не располагает какой-либо информацией, которая подтвердила бы информацию о возможном сокрытии Китаем сведений о коронавирусе.
News.ru 06:15
Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Армия и оружие

Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
РИА Новости 05:13
Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
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Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
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Кино

В Японии сняли новый мультфильм про Чебурашку и Гену

В Японии выпустили анимированный фильм с любимыми российскими персонажами. Героями мультфильма стали знаменитые Чебурашка и Крокодил Гена.
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Шоу-бизнес

Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

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Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
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