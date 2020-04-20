с чего всё началось

К 21 часу (мск) стоимость майских поставок упала c 17 до 0 долларов за бочку. После этого стоимость фьючерсов ушла в отрицательные значения: в некоторые моменты она достигала -40 долларов за баррель. Это произошло впервые в истории.

Цена на нефть марки WTI обрушилась ниже доллара за баррель

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