Энергетика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruВпервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.
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