Общество
Вести.RuВпервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года. Спустя 100 лет после трагедии, которая унесла жизнь более полутора тысяч человек, лайнер попал под охрану ЮНЕСКО.
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с чего всё началось
Как пишет The Washington Post, федеральный суд в штате Вирджиния одобрил планы американской компании RMS Titanic Inc достать с затонувшего лайнера беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал в 1912 году, чтобы связаться с соседними кораблями и позвать на помощь.RT на русском08:32
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Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Житель Прикамья оштрафован после помощи гражданам Литвы В понедельник в Кудымкаре (Пермский край) мировой суд вынес приговор в отношении жителя местного поселка Велва-База Леонида Ладанова.
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Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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