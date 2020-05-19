с чего всё началось

Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года. Спустя 100 лет после трагедии, которая унесла жизнь более полутора тысяч человек, лайнер попал под охрану ЮНЕСКО.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Футбол Рибери хочет помочь Сане адаптироваться в «Баварии» Француз ранее играл за мюнхенский клуб, который сейчас ведет переговоры по покупке Сане у «Манчестер Сити».

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Здоровье Спрогнозирован резкий всплеск смертности от рака в России Более половины российских медиков считают, что это станет причиной всплеска смертей от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. 21

Здоровье В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая. 296

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 839

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 10

Космос Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.

Футбол Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 531

Экономика Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 1

Финансы Курсы доллара и евро растут к рублю Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб. 2

Здоровье В Иркутской области создали необходимый резерв коечного фонда Резерв коечного фонда в Иркутской области создан с превышением нормы, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 20 мая, сообщает пресс-служба правительства области. 1

Авто Новая Skoda Rapid появилась у дилеров Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров. 9

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K